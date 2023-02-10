Жуткие кадры: спасение утонувшего в грязи ежа попало на видео

Еж оказался на грани жизни и смерти.

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого происходит чудесное спасение ежа, застрявшего в грязной колее. Автомобилист ехал по разбитой дороге и случайно заметил попавшего под колеса беднягу. Мужчина вышел и вытащил впечатанного в грязь ежа, а затем помыл его водой из шланга высокого давления.

"Бог привел меня к нему, чтобы убрать его с подъездной дорожки, и дал понять, что он целый день был весь в грязи", – сказал спаситель несчастного ежа.



После этого мужчина взял ежа на руки и аккуратно отнес его на траву. Забавное животное выглядело бодрым и радостно побежало под куст. История растрогала пользователей Сети до слез.











