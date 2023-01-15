Коровья йога и щенячьи бега: спасение осиротевшего теленка попало на видео

В Сети набирает популярность фильм о чудесном спасении теленка по кличке Нирвана, который попал в американский приют для животных The Dodo.



Фильм о теленке набрал за сутки более 80 тысяч просмотров. История повествует о том, как месячный малыш, оставшись без матери, попал в любящие руки сотрудников питомника, который заменил ему дом. На кадрах девушка поит теленка молоком из соски и выводит на прогулки. На воздухе теленок резвится и бегает по полю словно щенок. Истории о чудесном приюте публикуют Иззи Лерер, дочь медиаменеджера Кеннета Лерера, и журналист Керри Лауэрман.



"В тот день, когда она к нам попала, он пытался сосать мой подбородок, что было очень мило и одновременно шокировало. Поэтому с тех пор я словно стала ее мамой. Нирване было около месяца, когда она попала сюда. Она была немного пугливой по понятным причинам. Ведь в прошлом она не получала должной помощи и лечения. Но она быстро поняла, что может доверять нам. Когда мы заходим к ней в стойло, она так радуется. Поэтому я была мамой и любимым развлечением. Поначалу для меня было таким захватывающим действием выводить ее на прогулки", – рассказала сотрудница питомника.



Через год Нирвана стала мамой. В фильме показаны кадры, на которых теленок уже превратился в большую корову, но по-прежнему любит своих хозяев.

"Я обожаю ее "Муууу". Это как йога, я так люблю этот звук. Она такая дружелюбная", – говорит сотрудница питомника.