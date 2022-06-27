Сильные взрывы распугали жителей Нью-Йорка – видео

Чрезвычайное происшествие на днях произошло в США. Обычный салют чуть не обернулся трагедией для жителей Нью-Йорка. Посетители Вашингтон-сквер настолько испугались сильных взрывов, что бросились бежать во все стороны. Неадекватное поведение американцев могло привести к давке и человеческим жертвам. Видео с бегущей толпой уже разлетелись по социальным сетям.
Как уточняет Пятый канал, причиной подобного поведения стал страх из-за участившихся в США случаев шутинга, то есть вооруженных нападений на граждан. По такому случаю американскому лидеру Джо Байдену даже пришлось подписать закон об ужесточении контроля за огнестрельным оружием.
Может ли решение хозяина Белого дома снизить уровень преступности в США, пока не ясно. Однако очевидно, что простые американцы в вопросах безопасности надеются только на самих себя. На кадрах из городского парка четко видно, с каким ужасом на лице разбегаются люди.