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В Крыму обрушилась часть моста из-за сильных ливней (видео)

В Симферополе работают специалисты регионального МЧС.
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Уже несколько дней жителей Крыма не радует погода. Там продолжаются сильные ливни. Некоторые районы Симферополя подтоплены. На улице Толстого, где расположен мост, обрушилось дорожное покрытие. "Царьград" пишет, что это произошло из-за высокого уровня воды в реке Салгир.

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Телеканал "360" сообщает, что из-за сильных ливней сильно пострадали села Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусова и Украинка. Еще вчера в ГУ МЧС России по Крыму рассказывали о подтоплении двух многоквартирных домов, 32 придомовых территорий и 20 частных домовладений в Симферополе и районе.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 10:23 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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