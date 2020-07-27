В Москве после ливня затопило станцию "Ботанический сад"

В российской столице затопило станцию "Ботанический сад". Это произошло из-за сильного ливня.

В Сети появились видеозаписи очевидцев. На обнародованных кадрах видно, как вода льется прямо в вестибюль. Инцидент никак не повлиял на работу метрополитена. В результате случившегося никто не пострадал, пишет "Царьград".