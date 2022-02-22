Мама бросила детенышей-медвежат: видео вызывает слезы

Инцидент произошел в Вологодской области. Медвежата, не успевшие еще открыть глаза, оказались брошены матерью. Медведица ушла из берлоги, оставив детенышей. Их вовремя обнаружили охотники, передает телеканал "360".
Они отдали животных в центр спасения в Тверской области. Косолапым не больше месяца. Братья-медвежата уже пытаются вставать на лапки. Малыша с белыми пятнышками на шее назвали Чук. А того, что с воротничком, Гек – в честь героев рассказа Аркадия Гайдара.
На кадрах, размещенных в Сети, видно, как медвежата учатся кушать из бутылочки. Они с удовольствием едят молоко, при этом трогательно "мурлыча".