Невероятная дружба двух разных животных заставила людей прослезиться

Видео с двумя животными, которые, казалось, не могли подружиться, стало популярным в Сети.

Не раз было сказано, что людям следовало бы поучиться некоторым вещам у животных. Братья наши меньшие отличаются простотой и искренностью, чего не скажешь о homo sapiens. Кот Мьюи и детеныш носорога Джамила доказывают, что, несмотря на очевидные отличия, можно просто дружить, жить в мире. Видео с этими животными набрало свыше миллиона просмотров.

Из этой истории важно вынести: каждому существу важна поддержка. Кот оказался рядом тогда, когда маленькому носорогу, расставшемуся с матерью из-за браконьеров, пришлось привыкать к новой жизни. Джамила стала чувствовать себя гораздо лучше и быстро адаптировалась к жизни в приюте после встречи с Мюьи. Интернет-пользователи, комментируя видео, не стали скрывать, что оно заставило их прослезиться.