"Мне можно ничего и не иметь": дочь собирается жить на деньги Гузеевой

Девушка любит эпатировать публику своими поступками и заявлениями. Так, она сказала, что ее вовсе не смущает то, что она живет на деньги ведущей шоу "Давай поженимся!" Первого канала.
"Конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, с такой внешностью мне можно ничего и не иметь", — отметила дочь Ларисы Гузеевой. Ольга призвала жить завистников по полной.
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