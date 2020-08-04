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"Крыса!": девушку без маски пинком вытолкали из автобуса (видео)

Скандальный инцидент произошел в транспорте Уфы. Там пассажирку без медицинской маски назвали крысой и грубо выгнали из салона.
прочитано 198 раз

Кадры конфликта появились в Сети. На них видно, как женщина дергает девушку за руку, пытаясь поднять ее с сиденья. При этом она кричит и скандалит. "Быстро вышла, выходи давай, крыса!" – хамски обратилась разъяренная пассажирка к оппонентке без маски.

Когда девушка уже выходила из автобуса, напавшая с силой пнула ее ногой. Пассажирка отряхнула юбку и осталась на улице.

Автор: 4 августа 2020, 14:47 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Татуированную донельзя модель затравили за бикини из медицинских масок

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