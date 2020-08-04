"Крыса!": девушку без маски пинком вытолкали из автобуса (видео)

Кадры конфликта появились в Сети. На них видно, как женщина дергает девушку за руку, пытаясь поднять ее с сиденья. При этом она кричит и скандалит. "Быстро вышла, выходи давай, крыса!" – хамски обратилась разъяренная пассажирка к оппонентке без маски.
Когда девушка уже выходила из автобуса, напавшая с силой пнула ее ногой. Пассажирка отряхнула юбку и осталась на улице.
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
ПТУ
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Питер и расчлененка
Толстые мужики это дно
Обожаю мулаток
Кто ваш любимый политик?