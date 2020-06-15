Галкин раскрыл содержимое завтрака Пугачевой (видео)

Телеведущий обнародовал ролик в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. На кадрах видны домашние жареные кабачки в сметане.
Максим Галкин отметил, что происхождение тарелки, на которой лежат яства, ему неизвестно. На это Алла Пугачева, смеясь, ответила, что блюдо принадлежит ей, сообщает Пятый канал.
Напомним, ранее шоумен показал свое поместье и сад, за которым с удовольствием ухаживает. В свою очередь Примадонна опубликовала трогательно видео, на котором ее наследница Лиза любуется ромашками в поле.
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