Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)

На видео молодой человек артистки Давид Манукян, более известный как DAVA, собирается выйти из квартиры. Певица просит его остаться дома. Мужчина соглашается. После этого начинает играть песня Ольги Бузовой: "Давай останемся дома,/ Закроем все двери,/ Под светом неона,/В нашей атмосфере".
В комментариях к видео поклонники отметили, что эта композиция как никогда актуальна. Они надеются, что творчество Бузовой вдохновит народ на то, чтобы соблюдать карантин во время пандемии коронавируса.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?