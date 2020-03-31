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Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео, которое взорвало Сеть. Девушка сняла социальный ролик на тему карантина.
прочитано 1160 раз

На видео молодой человек артистки Давид Манукян, более известный как DAVA, собирается выйти из квартиры. Певица просит его остаться дома. Мужчина соглашается. После этого начинает играть песня Ольги Бузовой: "Давай останемся дома,/ Закроем все двери,/ Под светом неона,/В нашей атмосфере".

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В комментариях к видео поклонники отметили, что эта композиция как никогда актуальна. Они надеются, что творчество Бузовой вдохновит народ на то, чтобы соблюдать карантин во время пандемии коронавируса. 

Автор: 31 марта 2020, 13:48

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
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Что значит Дави "голубой" ,сейчас появилась статья,что ,якобы Бузова и голубенький ,думают о приемном ребенке ЕМУ наср.. на это предложение бесплодной Бузовой НО маме Дави хочется своего внука видеть,а не чужого Все Пиар ,А Бузова пусть замуж
выходит за мужика старше себя,которому все по барабану или у него уже есть дети НО НЕ за молодого, мало того что он голубой и младше Бузовой А мать убьет своего сына за <цензура>
гость
Ответить
Откуда появляется, как бы красавица? Лицо на фото просто страшилки Как же меняют эту бабу Ягу, во что то? Превращается из мужика ,с грубыми чертами лица НУ И МЕРЗОСТЬ ,эта страшилка Хватит менять её лицо фотошопом,потому что ВОТ сейчас, видят ,Бузову по жизни совсем другая,а фото шоп всех обманывает
гость
Ответить
А что делать ещё, кроме ,что показывать ласки,когда Дави НАКОНЕЦ откликается на них Она противна и ему ,это понятно,но от неё тупой он поживиться, по полной ЕСЛИ его отец уже руки протянул на ресторан ,который закрыли из за грязи,невкусной,дорогой еды ,а эта нация быстро приберет все Отец и сам Дави под следствием за обман людей с недвижимостью <цензура>,КАК Манукяны "нагреют руки"на дуре ,тем более Дави уговорил эту тупую отказаться от контракта Тогда нас всех ждет очередная дурь от Бузовой то есть, пожалейте меня,а она будет выть,как всегда
Гость
Ответить
Тупая шалава+гомодрилл=???
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