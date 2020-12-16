"Face для детей школьного возраста": Милохин произнес речь в Кремле

Даня Милохин с каждым днем все сильнее укрепляется на отечественной эстраде. Блогер выпустил уже несколько громких хитов. Последний клип он посвятил уходящему году и тому, как было непросто людям во всем мире.
В клипе есть два сюжета: в первом он – официант в ресторане, во втором – судя по всему, президент, произносящий новогоднюю речь на фоне Кремля. Поклонники оценили решение Милохина, так как это было смело.
В комментариях множество восторженных отзывов, а также переживаний: не будет ли у блогера проблем из-за такого шага. Нашлись и те, кому клип не понравился: "Что это за дичь?", "Face для детей школьного возраста", – писали комментаторы.
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