Гоген Солнцев: о поклоннике жены и эротических фотографиях
В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Гоген Солнцев откровенно рассказал о своей реакции на горячие фотографии супруги. Также шоумен прокомментировал появление нового ухажера Екатерины Терешкович и объяснил, почему не сильно переживает на этот счет.
Популярные темы форума
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
Русские мужики в постеле - барахло
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
ЯЙЦА
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
Что хотите получить на новый год?