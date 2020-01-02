Гоген Солнцев: о поклоннике жены и эротических фотографиях

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Гоген Солнцев откровенно рассказал о своей реакции на горячие фотографии супруги. Также шоумен прокомментировал появление нового ухажера Екатерины Терешкович и объяснил, почему не сильно переживает на этот счет.

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