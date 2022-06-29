"Пели песни казаки": почему атаманы не следуют традициям предков-воинов

Встреча прошла благодаря гранту Министерства внутренней политики Мурманской области. Денежные средства выделены на развитие казачьего военно-патриотического клуба "Финист" при Туломском ХКО.

Видео и фото с мероприятия опубликовали в Сети. Разместившись за столом Игорь Чипизубов исполнил народную песню сословия — "Там шли, шли два брата с турецкого фронта, с турецкого фронта домой". Она посвящена событиям русско-турецкой войны.

Казаки — воинствующее сословие. Сражения составляли основу их жизни, что отразилось в народном творчестве. Практически весь репертуар сообщества сопровождается историями о походах, боях и разлуке с родными краями.

Однако современное "войско" казаков не спешит разделить славу своих предков. Атаманы громко заявляют о сохранении традиций, проводят мастер-классы, состязания по рубке шашкой, езде на конях. Тем не менее реальная битва за Родину проходит при минимальном участии воинского сословия.

Пока российские подразделения и союзные силы Донецкой и Луганской народных республик освобождают Донбасс в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины региональные казачьи сообщества поют песни, составляют учебники истории и организовывают конкурсы.

Многие атаманы еще в 2014 году готовились отправить свои войска на защиту мирных жителей Донбасса. Они ждали официального разрешения властей, которое в то время так и не поступило. Тем не менее отдельные отряды записались в добровольцы и помогали людям на местах. Правительство РФ начало СВО еще в феврале, что развязало руки казачьему сообществу, однако этим шансом воспользовались лишь единицы.