Московский автосалон - 2014

Автопроизводитель представил комфортную версию седана
Renault Sandero будет продаваться по цене предыдущей версии
Стоимость билета на выставку в первые три дня составит 800 рублей
Первая партия автомобилей появится у дилеров в конце сентября
Младшая модель "АвтоВАЗа" получит новые комплектации до конца 2014 года
Цена на новинку от "АвтоВАЗа" не превысит 500 тысяч рублей
В Москве 27 августа открылся Московский международный автосалон
Российский автопроизводитель показал концепты Vesta и XRay
Range Rover Sport SVR по мощности обходит Mercedes ML 63 AMG