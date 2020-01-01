Теракт в Ницце

Поздно вечером 14 июля неизвестный на грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце. Погибли более 80 человек, среди жертв оказалась и россиянка. Число пострадавших перевалило за 200. Примечательно, что ранения различной степени тяжести получили более 50 детей. В настоящее время они находятся в больницах.