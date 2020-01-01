Теракт в Ницце
Французы хотят наградить мужчину за героизм, проявленный во время атаки в Ницце
Боевик готовился к нападению несколько месяцев
Родственники жертв атаки считают, что безопасность на Английской набережной не была обеспечена
Александр Ниге делал все, чтобы задержать грузовик боевика
Полиция продолжает выяснять подробности личной жизни Мохаммеда Лахуаеджа Бухлеля
Следователи получили доступ к электронным гаджетам Мохаммеда Лахуаеджа Бухлеля
В французских больницах находятся более 80 человек
Снимок Мохамед Лауэеж Булель отправил семье
После трагедии на Лазурном берегу Париж усилит атаки по позициям "ИГ"
Чтобы спасти детей от несущегося грузовика, люди перебрасывали их через забор