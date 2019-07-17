Очевидцам удалось запечатлеть восход "кровавой" луны

Восход "кровавой" луны состоялся в ночь с 16 на 17 июля и продолжался около трех часов – с 23:00 до 02:00 мск. Именно в этот временной интервал люди могли наблюдать вхождение луны в конус тени от Земли.
К сожалению, жители не всех материков могли наблюдать это явление. В Северной Америке сделать это было невозможно, поскольку там в это время луна находилась за горизонтом, сообщает "ТВ Центр". В России, в свою очередь, "кровавое" затмение лучше всего было видно в Крыму и на Кавказе.
Отметим, на этот раз спутник Земли ушел в тень нашей планеты на 65%. А вот полное лунное затмение россияне смогут увидеть осенью 2025 года.
Между полным и частичным затмением – колоссальная разница. В первом случае луна целиком закрывается тенью Земли, во втором – часть лунного диска остается незатененной, погруженной лишь в полутень нашей планеты.
Напомним, астрологи заранее предупредили, что астрономическое явление скажется на судьбах людей. Специалисты настоятельно рекомендовали затаиться и переждать полнолуние, не предпринимая каких бы то ни было значимых шагов.
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