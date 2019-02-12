Госдума защитила российский интернет
Законопроект подготовлен с учетом Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре прошлого года. Документ имеет агрессивный характер, Россия в нем бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, отмечают авторы инициативы.
"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", – сказано в пояснительной записке к нормативно правовому акту.
Законопроект определяет правила маршрутизации интернет-трафика, создает возможность для минимизации передачи данных российских пользователей за рубеж. Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Операторы обязуются обеспечить централизованное управления трафиком в случае возникновения угрозы.
Также предусматривается возможность установки технических средств на сетях связи. Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной паутины. В законопроекте прописана необходимость регулярных учений органов власти и операторов связи по восстановлению работоспособности отечественного интернета.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал указание комитету нижней палаты по информационной политике привлечь экспертов и специалистов к подготовке законопроекта ко второму чтению. Он также призвал обратиться к международному опыту, изучить замечания делового сообщества.
"Важно не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность интернета в России", – подчеркнул Володин.
Ранее Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание за оскорбление власти и распространение недостоверных новостей – так называемых фейков. Депутаты обещали доработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.
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