Дума отменяет уголовное наказание за лайки и репосты
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки президента направлены на исключение случаев, когда за публикацию можно получить реальный срок. "Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. За первое нарушение гражданину будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.
Для юридических лиц суммы уже серьезнее – от 250 до 500 тысяч. Для этого кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В пояснительной записке отмечается, что это делается в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за неосторожные публикации, если они не представляют угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя.
Как отметил Вячеслав Володин, уголовное наказание за публикации в интернете вызвало общественную дискуссию. "Высказывались различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ", – напомнил законодатель.
Он отметил, что российское законодательство в этой сфере еще достаточно молодое и постепенно совершенствуется. "Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях", – сказал председатель нижней палаты.
Напомним, в апреле этого года Госдума приняла закон, предусматривающий ответственность соцсетей за распространение недостоверной информации. Помимо прочего, в нормативно-правовом акте прописано их обязательство вести реестр жалоб и обращений пользователей. Граждане могут жаловаться и требовать удаления контента, запрещенного на территории России.
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