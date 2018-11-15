Дума отменяет уголовное наказание за лайки и репосты

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении два президентских законопроекта, предусматривающих гуманизацию уголовного законодательства. В частности, исключается наказание за неосторожную публикацию в интернете, которая не представляет серьезной опасности для общества. Инициативу главы государства поддержали все думские фракции.



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