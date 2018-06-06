Эксперты подсказали способ прослушки любого смартфона

Специальные слова-триггеры активируют программы прослушки на любом смартфоне. Обнаружившие эту особенность гаджетов эксперты уверяют, что данные передаются только рекламным компаниям.

Доступ к микрофону смартфона запрашивают большинство установленных на гаджете приложений. Однако запись разговоров может происходить и в том случае, если пользователь запретил программам такую активность. "Прослушка" включается при произнесении особых слов-триггеров.

По данным эксперта по кибербезопасности фирмы Asterix Питера Хенвея, такими "ключами" являются, в частности, ставшие уже привычными для пользователей фразы: "Окей, Google" или "Привет, Siri". По мнению специалиста, такие же механизмы работают и в других приложениях.

Целый ряд слов-триггеров могут использовать Instagram и Facebook. Они анализируют речь владельца смартфона. Эксперт отмечает, что законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют.

Чтобы проверить свои предположения, эксперт провел эксперимент. В течение пяти дней он произносил потенциальные слова-триггеры. Программы из всего предоставленного им специалистом набора среагировали лишь на фразы о желании приобрести рубашки подешевле и продолжить учебу. Лента новостей осчастливила владельца смартфона рекламой недорогой одежды и различных учебных заведений, передает РИА ФАН.

Основываясь на итогах своего исследования, Хенвей выражает уверенность, что информация, полученная с помощью такой "прослушки", используется только для таргетирования рекламы. Однако не стоит забывать о многочисленных скандалах, разразившихся в последнее время вокруг IT-компаний. В частности, стало известно, что Facebook открывал доступ к личным данным пользователей для десятков производителей электроники. А Google уличили в сотрудничестве со спецслужбами.