Эксперты подсказали способ прослушки любого смартфона
Доступ к микрофону смартфона запрашивают большинство установленных на гаджете приложений. Однако запись разговоров может происходить и в том случае, если пользователь запретил программам такую активность. "Прослушка" включается при произнесении особых слов-триггеров.
По данным эксперта по кибербезопасности фирмы Asterix Питера Хенвея, такими "ключами" являются, в частности, ставшие уже привычными для пользователей фразы: "Окей, Google" или "Привет, Siri". По мнению специалиста, такие же механизмы работают и в других приложениях.
Целый ряд слов-триггеров могут использовать Instagram и Facebook. Они анализируют речь владельца смартфона. Эксперт отмечает, что законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют.
Чтобы проверить свои предположения, эксперт провел эксперимент. В течение пяти дней он произносил потенциальные слова-триггеры. Программы из всего предоставленного им специалистом набора среагировали лишь на фразы о желании приобрести рубашки подешевле и продолжить учебу. Лента новостей осчастливила владельца смартфона рекламой недорогой одежды и различных учебных заведений, передает РИА ФАН.
Разведка США прослушивала российских чиновников с 2015 года – СМИhttps://t.co/HS05Wz5Yue#США #Разведка #прослушка #чиновники #Россия pic.twitter.com/O9BT8ZkmV7— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 13 июля 2017 г.
Основываясь на итогах своего исследования, Хенвей выражает уверенность, что информация, полученная с помощью такой "прослушки", используется только для таргетирования рекламы. Однако не стоит забывать о многочисленных скандалах, разразившихся в последнее время вокруг IT-компаний. В частности, стало известно, что Facebook открывал доступ к личным данным пользователей для десятков производителей электроники. А Google уличили в сотрудничестве со спецслужбами.
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