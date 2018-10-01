В Красногорске возобновили выпуск легендарных фотоаппаратов "Зенит"

На Красногорском заводе возобновили производство фотоаппаратов "Зенит". Однако устройство выпустят ограниченным тиражом в количестве 500 экземпляров.

Напомним, что "Зенит М" – первая фотокамера российско-немецкого производства. Над ней работали Красногорский завод и компания Leica. Поклонники легендарного фотоаппарата в восторге от этой новости. Коллекционеры уже начали освобождать полки для нового "Зенита", передает сайт "Подмосковье сегодня".