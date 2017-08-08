Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8

На фотографии, которую выложил в Сеть признанный знаток и инсайдер в области мобильных гаджетов американский журналист Эван Бласс, изображен iPhone 8. Снимок подтверждает некоторые слухи по поводу новинки от Apple.

Изображение новинки от Apple всколыхнуло и раздосадовало многих пользователей Сети и подписчиков Эвана. Как видно на изображении, телефон действительно получит безрамочный экран. Отсутствует кнопка "home" и соответственно датчик отпечатков пальцев. С большой вероятностью теперь идентификация владельца будет производиться по биометрическим параметрам, вероятнее всего по лицу. Вверху телефона видны динамик и камера – впрочем, это не неожиданность. Об остальных характеристиках "восьмерки" пока говорить рано.