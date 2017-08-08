Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8
Изображение новинки от Apple всколыхнуло и раздосадовало многих пользователей Сети и подписчиков Эвана. Как видно на изображении, телефон действительно получит безрамочный экран. Отсутствует кнопка "home" и соответственно датчик отпечатков пальцев. С большой вероятностью теперь идентификация владельца будет производиться по биометрическим параметрам, вероятнее всего по лицу. Вверху телефона видны динамик и камера – впрочем, это не неожиданность. Об остальных характеристиках "восьмерки" пока говорить рано.
iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2— Evan Blass (@evleaks) 8 августа 2017 г.
Она разместила провокационный снимок в соцсети
Она выпала из окна собственной квартиры
Певица публично призналась в чувствах солисту известного бойз бэнда
Звезда усомнилась в искренности известной блондинки