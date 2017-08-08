Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8

В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Вторник 8 августа
Лента новостей
21:48
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
21:44
В Москве дети отравились алкоголем
21:30
Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
21:28
Пассажирка метро искусала собаку (видео)
21:12
Продавщица супермаркета избила юного скейтбордиста (видео)
21:07
В Крыму оценили новую глупость испуганного Киева
20:49
Опасный вирус из Турции добрался до России
20:15
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
19:58
Данко жестко высказался в адрес больной Борисовой
19:55
В Москве покусали Сергея Есенина
19:28
Иномарка покалечила троих детей на тротуаре под Москвой
19:16
Лоза потерял покой из-за развода Абрамовича
19:14
Роковая судьба актера Виктора Авилова
19:02
Фестиваль "Сады и люди" пройдет на ВДНХ
18:54
В Химках продают люкс-авто из кожи бизона
18:45
Известная актриса скончалась в возрасте 89 лет
18:38
Неистовый Эрдоган яростно набросился на Меркель
18:37
Школьников научат бизнесу
18:23
Девушка насмерть забила мать и бабушку
18:19
Москвич требует наказать парня за секс с его 18-летней дочерью
18:06
Нижегородский эсер Бочкарев стал фигурантом дела о хищении
17:49
Гении современности: Цукерберг, Брэнсон и Маск – о пути к успеху
17:46
Макарские увезли тяжелобольных детей из России
17:45
Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за сувенир из Доминиканы
17:41
Под Москвой автомобиль сбил пятерых пешеходов (видео)
17:30
Районы реновации благоустроят по высоким стандартам
17:18
Почему россияне перестали ездить в Крым
17:16
Смерть Ирины Бережной могла быть подстроена
17:16
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича
17:09
Украинца расстреляли за отказ воевать с Донбассом
17:07
Улюкаев назвал заказчиков своего ареста
16:57
Тест-драйв Cadillac XT-5. Конкурент из США
16:51
Звездный ведущий сбежал с Первого канала вслед за Малаховым
16:37
Чайка-каннибал за секунды проглотила голубя (видео)
16:27
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
16:21
На юго-западе Москвы водители устроили драку на дороге
16:14
Собчак поддержала разводящуюся Жукову
16:12
Звезда "Реальных пацанов" терпит бедствие
16:05
Неприкаянный Саакашвили нашел у Климкина российский паспорт
16:05
Киев винит российскую "голоту" в потере Крыма
16:02
Малолетний сын Рудковской обидел Баскова
15:59
Актриса Шанина сильно похудела перед смертью
15:30
Жириновский дал неожиданный совет Трампу
15:22
Анна Седокова о взаимной любви с Анатолием Цоем
15:21
В центре Москвы произошел крупный пожар
15:02
Наводящие ужас живые куклы
14:57
Извращенец прокатил новорожденного за окном авто (видео)
14:55
Знаменитый писатель разбился в аварии
14:50
Избиение врачом беременной медсестры попало на видео
14:42
Андрей Малахов впервые высказался об уходе с Первого канала
14:41
Стало известно о новой пассии Абрамовича
14:39
Немецкие депутаты предложили признать Крым российским
14:33
Западные соседи накинулись на остывающий труп Украины
14:28
Тесть Никиты Преснякова озолотился на торговле тухлятиной
14:15
Улюкаев шокировал худобой
14:15
Екатерина Андреева родила от Камиля Ларина
14:14
Уборщице ампутировали руку и ноги после укуса комара
14:12
Безумный Саакашвили развязал войну с Россией
14:05
Отдыхающие в Турции россияне в панике из-за эпидемии
13:56
Почему рак истребляет уральцев
13:55
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
13:41
Киев испугался пускать украинцев в Россию
13:39
Кристина Орбакайте готовится стать бабушкой
13:34
Клинтон в нелепом наряде пришла на свадьбу дочки миллиардера
13:29
В Сочи произошло землетрясение
13:19
Трампа уронили на дно
13:19
Друг Абрамовича сообщил детали развода с Жуковой
13:06
Умер 26-летний принц Саудовской Аравии
12:22
Звезды обескуражены гибелью фаворитки Райкина
12:20
Киев осадил Европу за вредные советы
12:14
Помилованные Путиным жительницы Сочи вышли на свободу
12:05
На Кутузовском проспекте в Москве случился крупный пожар
12:02
Как менялся Стас Садальский
11:56
Власти Москвы примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир для реновации
11:42
Ведущая Первого канала снялась голой на пляже
11:34
Блокчейн снизит издержки в транспортной отрасли
11:33
На турецком курорте произошло землетрясение
11:28
Неизвестный проткнул москвича шампуром
11:21
Изнасилованная Шурыгина влюбила в себя звезду "Дома-2"
11:19
Польша послала Украине неприятный сигнал
11:14
В центре Москвы обновят фонарные столбы
11:10
Звезда "Дома-2" напала на онкобольного на дороге
10:58
В Москве пройдет уникальный фестиваль "Sолома"
10:55
Как избавиться от рутины в жизни
10:42
В Москве актрису нашли мертвой после смерти жениха
10:40
Макрон отказался от престарелой жены
10:38
Жукова угодила в скандал после развода
10:36
Улюкаев отказался признать вину перед заседанием суда
10:18
Андрею Малахову остался последний день
10:12
Сергея Удальцова выпустили из колонии
10:07
Шикарную виллу Элвиса Пресли сдают в аренду
09:53
Юный трансгендер решил поменять пол в третий раз
09:49
Под Москвой школьницу сбила электричка
09:39
Лариса Гузеева готовится к свадьбе
09:26
Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
09:14
Жукова за развод с Абрамовичем получит миллиарды долларов
09:07
Самолет Бугульма – Москва экстренно сел в Казани
09:06
Россию ждет резкий скачок цен на бензин
09:03
Названа дата окончания реставрации памятника Пушкину в Москве
08:50
Мать увезла из страны Алесю Кафельникову после скандала с наркотиками
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Данко: Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения
Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым
Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала
Почему Малахов решил уйти в декрет
Ведущего "Пусть говорят" убили прямо в студии
Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве
Hi-tech

Инсайдер позлил Сеть фотографиями iPhone 8

Фото: GLOBAL LOOK press
На фотографии, которую выложил в Сеть признанный знаток и инсайдер в области мобильных гаджетов американский журналист Эван Бласс, изображен iPhone 8. Снимок подтверждает некоторые слухи по поводу новинки от Apple.
прочитано 1296 раз

Изображение новинки от Apple всколыхнуло и раздосадовало многих пользователей Сети и подписчиков Эвана. Как видно на изображении, телефон действительно получит безрамочный экран. Отсутствует кнопка "home" и соответственно датчик отпечатков пальцев. С большой вероятностью теперь идентификация владельца будет производиться по биометрическим параметрам, вероятнее всего по лицу. Вверху телефона видны динамик и камера – впрочем, это не неожиданность. Об остальных характеристиках "восьмерки" пока говорить рано. 

Автор: Алексей Минин8 августа 2017, 22:00

комментарии

Политика

В Крыму оценили новую глупость испуганного Киева
Визит Путина в Абхазию поднял на уши Запад
Неистовый Эрдоган яростно набросился на Меркель
Неприкаянный Саакашвили нашел у Климкина российский паспорт

Шоу-бизнес

Почему звездный ведущий сбежал с Первого канала
Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
Данко жестко высказался в адрес больной Борисовой
Лоза потерял покой из-за развода Абрамовича

Проишествия

Основатель ансамбля "Веселые ребята" умер от рака
Продавщица супермаркета избила юного скейтбордиста (видео)
Пассажирка метро искусала собаку (видео)
Иномарка покалечила троих детей на тротуаре под Москвой

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала снялась голой на пляже

Она разместила провокационный снимок в соцсети
Происшествия

Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве

Она выпала из окна собственной квартиры
Шоу-бизнес

Анна Седокова о взаимной любви с Анатолием Цоем

Певица публично призналась в чувствах солисту известного бойз бэнда

Шоу-бизнес

Данко жестко высказался в адрес больной Борисовой

Звезда усомнилась в искренности известной блондинки

Гороскоп

Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева
Астрологический прогноз с 7 по 13 августа
Совет на выходные

Фоторепортажи

Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича
Наводящие ужас живые куклы
Как менялся Стас Садальский
Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

Спорт

Хоккеисты устроили массовую драку на матче Россия – Канада (видео)
Именитый российский спортсмен переметнулся в США
Толпа избила знаменитого футболиста в Петербурге
WADA поставило России неприемлемые условия

Регионы

Извращенец прокатил новорожденного за окном авто (видео)
Почему рак истребляет уральцев
Родители-вегетарианцы заморили голодом младенца
Россия достроила железную дорогу в обход Украины
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru