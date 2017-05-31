Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
Сообщников, то есть состоящих в сообществе пользователей, сдал 19-летний Хью Карр. Тинейждер и раскрыл условия нахождения в секретном чате: здесь разрешено только размещать свои фотографии башенных кранов, сообщает Lenta.ru.
Свое мнение по поводу фотографий следует держать при себе, иначе администратор чата без предупреждения отправляет говоруна в бан. Баном заканчиваются и попытки вместо башенного крана отправить в чат фото журавля: в английском языке слова "кран" (crane) и "журавль" пишутся одинаково.
There's a group chat on Facebook where you are only allowed to send photos of cranes and if you type anything you're removed, it's ruthless pic.twitter.com/ftkUTKPMQh— Hugh Carr (@hughcarrhere) 27 мая 2017 г.
Твит, в котором Хью Карр поделился секретами кран-чата, за несколько дней отметили как понравившийся более семи тысяч пользователей. Почти каждый пытался расспросить – как стать членом тайного братства кранофилов.
Идея чата пришла в голову Зое Холман из Дублина. На мысль ее натолкнуло бурное обсуждение башенных кранов во время какой-то безбашенной дружеской вечеринки.
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