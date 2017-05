Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат

Сообщников, то есть состоящих в сообществе пользователей, сдал 19-летний Хью Карр. Тинейждер и раскрыл условия нахождения в секретном чате: здесь разрешено только размещать свои фотографии башенных кранов, сообщает Lenta.ru.

Свое мнение по поводу фотографий следует держать при себе, иначе администратор чата без предупреждения отправляет говоруна в бан. Баном заканчиваются и попытки вместо башенного крана отправить в чат фото журавля: в английском языке слова "кран" (crane) и "журавль" пишутся одинаково.

There's a group chat on Facebook where you are only allowed to send photos of cranes and if you type anything you're removed, it's ruthless pic.twitter.com/ftkUTKPMQh