Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России

Идея ввести регистрацию в Сети по паспорту лишена всякого смысла. Об этом в ответ на соответствующую инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова заявил советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

По его словам, принятие законопроекта, запрещающего сетям обслуживать граждан до 14 лет, приведет лишь к "миграции" российских пользователей на зарубежные сервисы. "Без пояснения методологии обеспечения исполнения закона мне представляется введение этого закона неэффективным. Мы добровольно будем вытеснять наших русскоязычных граждан на чужие площадки, разрывать связи. Мне это представляется достаточно грустной историей", – цитирует Клименко "Лайф".

На инициативу Милонова отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложения парламентария о запрете пользоваться соцсетями детям до 14 лет "малореалистичными". "Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые возможно в нем содержатся, в чем мы не уверены", – подчеркнул представитель главы российского государства.

В понедельник, 10 апреля, депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей". По мнению автора законопроекта, предполагаемые нормы позволят защитить детей от "тлетворного влияния" так называемых трудных подростков.

И как г-н Милонов собрался обязать тот же Фейсбук или Твиттер регистрировать аккаунты по паспорту? Даже чисто технически как это сделать? — Диванный аналитик (@Divannny) 10 апреля 2017 г.

Помимо прочего, документ предполагает ввести регистрацию в Сети только по паспорту гражданина России. "При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается штрафовать владельцев соцсетей за возможность регистрировать несколько страниц. Если закон будет принят, они могут быть оштрафованы на сумму в 300 тысяч рублей, а самим пользователям придется заплатить от трех до пяти тысяч.

