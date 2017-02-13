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Политика

Новые технологии придут на помощь депутатам

Вячеслав Володин (справа). Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей создания специальной компьютерной программы, которая позволила бы народным избранникам эффективнее контролировать работу своих приемных в регионах. Соответствующее заявление председатель нижней палаты парламента сделал во время посещения инновационного центра "IT-парк" в Казани.

Продолжение: Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
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Во время посещения технопарка Вячеславу Володину рассказали о действующей в Татарстане программе "Народный контроль",  которая позволяет осуществлять эффективную связь между гражданами и руководством региона. Как полагает спикер Госдумы, подобный опыт был бы полезен и в работе нижней палаты российского парламента.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, Госдума для еще большего повышения эффективности своей деятельности должна улучшить качество работы приемных отделений парламентариев в регионах, чтобы депутат, находясь в Москве, был постоянно информирован о том, какие обращения поступают в его приемную, как долго они рассматриваются и рассматриваются ли вообще. "Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утро начинал с контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Нам важно, чтобы депутат не терял связь с регионом", – сказал руководитель нижней палаты парламента.

В то же время Володин отметил перспективность взаимодействия Госдумы с казанским технопарком, подчеркнув, что такая кооперация была бы полезна в деле создания специальной компьютерной программы, которая бы контролировала прохождение законопроектов от их внесения до принятия. По словам думского спикера, над созданием программы совместно с "IT-парком" могли бы работать думский аппарат и глава комитета палаты по информационной политике Леонид Левин.

Фото: Duma.gov.ru

Стоит отметить, что Вячеслав Володин занимался вопросами развития IT-отрасли в России еще во время работы на должности заместителя руководителя администрации президента. Именно при его поддержке в 2014 году был создан Институт развития интернета (ИРИ), целью которого стало развитие современных технологий в России, в том числе создание отечественного софта и выстраивание диалога между властью и участниками этого перспективного рынка. Кроме того, в 2015 году ИРИ подготовил программу развития российского интернета и связанных с ним отраслей экономики, которая вскоре была представлена президенту Владимиру Путину.

Автор: Иван Поляков13 февраля 2017, 13:36

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