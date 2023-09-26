Гладиаторские бои развернули средь бела дня в центре города

Полуобнаженные мужчины сразились в поединках на глазах у публики. Победители ликовали, а остальные просили пощады – и вот как это было.

В минувшее воскресенье в Анапе завершился ежегодный фестиваль живой истории "Горгиппийские игры", который посвящен спортивным мероприятиям в духе прошлого. Корреспондент "Дни.ру" заглянул на это яркое торжество.

В античное время на месте ныне популярного российского курорта располагался город Горгиппия. Его назвали в честь сына царя Сатира I — Горгиппа, который присоединил территорию к Боспорской державе.

В течение четырех дней жители и гости города наслаждались программой фестиваля "Горгиппийские игры" в разных локациях. Финал программы 24 сентября был особенно ярким и запоминающимся. Средь бела дня на территории музея "Горгиппия" в центре города развернули заключительные гладиаторские бои.

Это полноценное театральное представление, пронизанное римской культурой и музыкально-танцевальными элементами традиционных поединков того времени. На огромной площадке для зрителей установили круглые многоярусные трибуны — как подобие амфитеатра.

В качестве гладиаторов перед публикой выступили Максимус, Сигул, Иуда, Пурпуриус, Трикс и Марк. В действительности это увлеченные исторической реконструкцией актеры театра "ИстАри", которые приехали из Крыма.

Эффектное шоу показали также представители московской студии античного танца VETERUM CHORUS. Их театрализованные зрелищные номера дополнили атмосферу гладиаторских боев и помогли публике насладиться колоритом давно минувшей эпохи.