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Понедельник 26 июня

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По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году

По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году
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Как посетить театр, чтобы оставить приятные впечатления о событии не только у себя, но и у актеров?

В мире, где правят бал метавселенные, VR-очки и конференции по видеосвязи, все равно большинство людей предпочитают получать эмоции с глазу, так скажем, на глаз. Речь идет о театралах – ценителях искусства, которое радует души публики еще с VI века до н. э.

Но как же примкнуть к такой возвышенный когорте людей и соблюсти театральный этикет в 2023-м году? Давайте вместе сформулируем правила поведения по заветам Кристины Асмус, Виктора Добронравова и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Многие переживают из-за того, что не имеют достаточно роскошного костюма для того, чтобы отправиться в театр. Но, уверяем вас, любой скромный образ будет в десятки раз лучше, чем открытый и вульгарный наряд. Разумеется, при возможности стоит выбрать из шкафа нарядную блузу, либо надеть пиджак. Однако, если их у вас нет, никто из театра вас не выставит.

Заранее рассчитайте время своего прибытия, чтобы успеть сдать верхнюю одежду в гардероб и занять свои места не позднее третьего звонка. До начала спектакля выключите звук на телефоне, либо переведите свой смартфон в режим "Не беспокоить", ведь это главный критерий уважения к чужому труду, особенно если вы пришли в театр.

И Виталина Цымбалюк-Романовская, и Виктор Добронравов и, особенно, Кристина Асмус – все они буквально кричат о том, чтобы зрители выключали звук на своих телефонах, а по возможности и вовсе забыли о нем на время спектакля. Подсвеченные горящим экраном лица очень сильно отвлекают как зрителей, так и самих актеров. Известны даже случаи, когда разгневанные актеры театра и вовсе прекращали спектакль из-за такого неуважения.

Также постарайтесь удержаться от того, чтобы обсуждать с соседями по ряду происходящее на сцене или в зале действо. Да, может показаться, что говорите вы тихим шепотом, однако, благодаря акустике зала, ваши разговоры будут мешать и тем, кто находится на сцене, и тем кто сидит за несколько рядов от вас.

Ну и последнее из самых важных правил, о котором ни Кристина Асмус, ни Виталина Цымбалюк-Романовская, ни Виктор Добронравов не говорили. Однако, не упомянуть о нем, как нам кажется, нельзя: не злоупотребляйте парфюмом, ведь есть вероятность, что не всем вашим соседям по зрительному залу он придется по душе. У некоторых, вполне вероятно, может случиться приступ мигрени или даже астмы – а тут уже совершенно не до спектакля, даже если на сцене окажется прославленная звезда типа Кристины Асмус.


26 июня 2023, 06:17
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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