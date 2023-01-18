"На грани выживания": российским пенсионерам предрекли нищенскую судьбу

Экономист Василий Колташов оценил финансовое положение пенсионеров и спрогнозировал их существование в условиях текущей инфляции. По его словам, в будущем многих российских стариков ждет нищенская судьба.
Специалист полагает, что напряжение почувствуют уже в 2023 году. Богатым повезло гораздо больше, так как стремительно дорожают именно простые товары эконом-класса, которые входят в рацион пожилых.
"В России есть люди, у которых неплохие пенсии, но также есть те, кто находятся на грани выживания", — передает суть мыслей эксперта ОСН.