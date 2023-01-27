Иван Ефремов: “Наш разговор – о чувствах…”

В преддверии премьеры в МНДТ нового спектакля "Дни.ру" взяли интервью у артиста

В начале февраля на сцене “Мастерская” Московского Нового драматического театра на улице Проходчиков состоится премьера комедии “Сильное чувство” по пьесе И.Ильфа и Е,Петрова – авторов всенародно любимых романов о приключениях Остапа Бендера. Не все знают, что знаменитые сатирики творили в самых разных жанрах, в том числе и драматургии. К ней сегодняшняя режиссура обращается нечасто. Новый драматический театр станет единственной площадкой, где можно будет увидеть “Сильное чувство” в столице.

О том, что привлекло театр в малоизвестном водевиле 1930-х годов, мы поговорили с Иваном Ефремовым, актером МНДТ, который дебютирует в этой постановке в качестве ассистента режиссера.

О чем вы хотите поговорить со зрителем, обращаясь сегодня к этой пьесе? Чем она показалась интересной?

В первую очередь, она привлекает достоверным, точным языком. Персонажи, как и в романах “12 стульев” и “Золотой теленок”, очень узнаваемы и ярки. На мой взгляд, палитра смыслов и выразительных средств Ильфа и Петрова ничуть не хуже гоголевской. А разговор наш со зрителем, как и всегда в психологическом театре – это разговор о человеке. Его страстях, желаниях, ошибках и победах. Ну и, конечно же, о чувствах! Мы пытаемся разобраться в том, какое чувство самое сильное. Есть ли оно? Или оно у каждого свое?

Водевиль считают “легким” жанром, вы с этим согласны?

Легкий, но только на поверхности. Если вникать глубже, то актеру безумно сложно влезть в шкуру эксцентричного персонажа и быть убедительным, а режиссеру – найти глубину и правду в незатейливом сюжете. Думаю, для зрителя водевиль – легкое блюдо, но его, как и любую еду, тоже нужно будет переварить.

Ожидаете ли вы, что кто-то из аристов раскроется в этом материале по-новому?

Обязательно. Как я уже сказал, для актера это сложный и необычный материал. Большинство актёров нашего театра с такого рода работой еще не сталкивались. Открытия будут, и они будут прекрасны!

Что бы вы хотели сказать публике перед тем, как откроется занавес?

Я бы предложил зрителям на время спектакля забыть о проблемах и повседневной суете. Пожелал бы им получить удовольствие и в итоге испытать свое "Сильное чувство"!

Премьера спектакля 3, 4, 23 февраля

Билеты – в кассе театра или на официальном сайте МНДТ