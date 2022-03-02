Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

18-летняя фигуристка уже со следующего понедельника начнет свою работу в команде тренера Елены Буяновой, которая работала с Максимом Ковтуном и Аделиной Сотниковой. Алена занималась с Тутберидзе давно, под ее руководством она завоевала несколько престижных наград. Однако отношения у тренера и подопечной складывались крайне непросто.
В 2020-м году Косторная уже покидала команду Этери Георгиевны, но сотрудничество с новым педагогом не принесло столь высоких результатов, спортсменка вернулась к Тутберидзе. После травмы в декабре 2021 года Алена не смогла выступить на чемпионате России, а позже поехать на Олимпийские игры.
Теперь стало известно, что отношения Косторной и Тутберидзе зашли в тупик, спортсменка решила поменять команду. "Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова", - подтвердила информацию Алена.
Напомним, российские фигуристки под началом Этери Тутберидзе выступали на Олимпийских играх и показали высокие результаты. Однако Камила Валиева попала в жуткий допинговый скандал, который сильно сказался на ее состоянии и успехах на соревнованиях. Позже тренера команды обвинили в слишком строгом отношении к своим подопечным.