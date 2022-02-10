Тарасова выступила с обращением к россиянам на фоне допинг-скандала

В шестой медальный день на Олимпиаде в Пекине сборная России не завоевала ни одной награды. 10 февраля было разыграно восемь комплектов наград. По общему числу наград на первом месте оказалась сборная Австрии – у них 13 медалей, на втором месте пока Норвегия и Канада – по 12. Российские спортсмены завоевали 11 медалей. Сейчас Россия находится на девятом месте.
Тренер Татьяна Тарасова решила поддержать наших спортсменов на фоне обострившейся обстановки. Она пожелала атлетам сохранять терпение на Олимпиаде в Пекине и подбодрила соотечественников в непростое время, когда ко многим россиянам сложилось предвзятое отношение.
"Не надо ни на кого обращать внимания", – заявила Тарасова.
Напомним, ранее скандал разразился после допинг-тестов у российских фигуристов. В пробе россиянки Камилы Валиевой якобы выявили вещество триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.
Также ранее российских хоккеисток коллеги из Канады вынудили надеть маски во время игры. Перед этим их призвали сдавать дополнительные экспресс-тесты на коронавирус.
Напомним, Олимпиада-2022 в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля. Всего на состязаниях будет разыграно 109 комплектов медалей.