Копия бабушки: дочь Глаголевой впервые показала лицо новорожденного сына

В четверг, 24 декабря, в инстаграм-аккаунте Анастасии Шубской появился особенный снимок. На фото запечатлена не только дочь Веры Глаголевой, но и Александр Овечкин, который держит на руках сына Илью. Супруга хоккеиста пояснила, что кадр был сделан летом этого года.
Всего за три часа снимок набрал почти 50 тысяч лайков, а в комментариях отметились более 400 поклонников, которые с нетерпением ждали фотографию малыша. Интернет-пользователи начали писать, что мальчик кого-то напоминает, и лишь некоторые поняли: Илья – копия знаменитой бабушки. "Сынок очень похож на вашу маму!", "Я тоже увидела Веру Глаголеву", – отметили фолловеры Анастасии.
Напомним, у Овечкина и Шубской также есть сын Сергей, который родился в августе 2018-го. Александр и Анастасия часто показывают первенца поклонникам. Так фанаты узнали, что спортсмен уже знакомит двухлетнего наследника с хоккеем.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская начали встречаться в 2015 году. Спустя год пара оформила брак. Свадьбу они сыграли три года назад в Барвихе в День семьи, любви и верности.
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