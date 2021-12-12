"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте

На днях фигуристка не на шутку перепугала своих фанатов и коллег. она выложила в свой блог фото из больничной палаты и загадочно написала, что бывают тяжелые дни. Никаких подробностей Татьяна не добавила, поэтому в Сети бросились гадать, что же могло приключиться со спортсменкой.
В прессе стали появляться статьи про беспокоящихся за Татьяну фанатов. В итоге фигуристка прервала молчание, решив объяснить неравнодушным, что же с ней произошло. Оказалось, Тотьмянина легла в больницу из-за "многолетней проблемы с почками".
Спортсменка негодует из-за домыслов относительно своего состояния. "Я не делала ЭКО, аборт, у меня не ковид", – объяснила Татьяна. Поклонники тут же поддержали Тотьмянину, пожелав ей здоровья.
"Не обращайте внимания, Татьяна Ивановна! Будьте всегда здоровы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самое главное – будьте здоровы и радуйте поклонников Вашими прекрасными номерами. А на всякие домыслы не обращайте внимания", "Кому какая разница почему Вы в госпитале. Здоровья Вам и исполнения всего задуманного. Вы настоящий боец", – написали комментаторы.
Ранее Татьяна Тотьмянина показала фото с дня рождения их с Алексеем Ягудиным общей дочери. Торжество прошло в кругу семьи в теплой и уютной атмосфере. Поклонники были приятно удивлены тем, что знаменитые родители устроили такой скромный и душевный праздник.