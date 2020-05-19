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Спорт

"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Александра Трусова. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Александра Трусова готовится к работе с новым тренером. Многие сомневаются, что из Евгения Плющенко получится наставник.
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15-летняя фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе в начале мая. Решение спортсменки было неожиданным для поклонников этого вида спорта. Сюрпризом это стало и для наставницы. Этери Тутберидзе, скорее всего, считает выбор Александры Трусовой в пользу Евгения Плющенко предательством.

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Сюжеты Фигурное катание

Прокомментировала ситуацию первая российская чемпионка мира среди одиночниц Мария Бутырская. Спортсменка не видит ничего удивительного в решении Александры, ведь такие переходы в фигурном катании происходят очень часто. Однако Бутырская пока не может сказать, правильно ли поступила Трусова. "Время покажет. Каждый идет своим путем", – сказала чемпионка.

Тутберидзе переживает уход подопечной болезненно, предположила Бутырская. Также спортсменка заметила, что у наставницы в команде много отличных спортсменок, которых теперь она будет тренировать с еще большими усилиями.

Если члены команды Этери Тутберидзе сомневаются в том, что Евгений Плющенко – хороший наставник, то Мария Бутырская возлагает на мужа Яны Рудковской большие надежды. Чемпионка уверена, что спортсмен справится с этой задачей, ведь у него был гениальный тренер – Алексей Мишин, а Александра Трусова – это отличная фигуристка, с которой можно работать.

Автор: 19 мая 2020, 09:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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