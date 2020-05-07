"Придется отчислить из школы": фигуристку Трусову ждут большие проблемы после ухода

В своем инстаграм-аккаунте Лайшев рассказал о проблеме, с которой может столкнуться 15-летняя спортсменка. По его словам, как и многие спортсмены "Самбо-70", Александра Трусова у них не только тренируется, но и учится в школе.
Сейчас фигуристка в девятом классе. "В случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы", – сообщил Лайшев.
Отметим, в Сети уже ходят слухи о том, что Евгений Плющенко перекупил Александру Трусову, чтобы специально досадить Этери Тутберидзе, с которой у него напряженные отношения. Они уже спорили в соцсетях. При этом Тутберидзе при этом написала, что фигурист никого сам не воспитал, а только переманивает чужих спортсменов.
Напонмим, ранее стало известно, что тренер отписалась от своей воспитанницы в "Инстаграм". Видимо, Этери Тутберидзе расценила уход Александры Трусовой как предательство.
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