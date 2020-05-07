Плющенко врезали за уход Трусовой от Тутберидзе

На днях 15-летняя фигуристка Александра Трусова решила прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе. Это стало неожиданностью, ведь под предводительством этого тренера юная спортсменка добилась высот. Говорят, теперь Трусова решила уйти к Евгению Плющенко. После такой новости Тутберидзе отписалась от нее в "Инстаграме". Видимо, Этери расценивает уход Александры как предательство.
Хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз усомнился, что из Плющенко получится хороший тренер. Он считает фигуриста хорошим спортсменом, однако, по его мнению, это не показатель успешного наставничества. "Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров ", – дерзко высказался Глейхенгауз во время беседы со "Спорт-Экспресс".
Даниил заметил, что все спортсменки, которые принимают решение покинуть наставника, предпочитают тем самым развиваться и достигать новые цели, используя для этого неплохой бэкграунд. Хореографу известны суммы, которые фигуристки получают за переход, однако озвучивать не стал.
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