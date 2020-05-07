Тутберидзе вычеркнула из жизни Трусову после предательства

Накануне стало известно, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе после четырех лет сотрудничества. Под ее предводительством юная спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а также заняла третье место в финале Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне. Поэтому ее решение отказаться от сотрудничества было неожиданным.
Об этом Трусова уже успела сообщить тренерскому штабу. Теперь фигуристке предстоит найти нового наставника. Появилась информация, что Александра уже ведет переговоры с Евгением Плющенко. Тутберидзе успела отреагировать на эту новость: тренер отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграм". Очевидно, Этери расценивает уход Трусовой как предательство.
В Федерации фигурного катания заверили – переход пока не осуществился, официальных документов нет. Кроме того, в стране карантин, и поэтому решение может быть принято нескоро. Кстати, Александра общается и с другими потенциальными наставниками. Плющенко пока не комментирует слухи.
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