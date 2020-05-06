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Спорт

Фигуристка Трусова объявила об уходе

Александра Трусова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юная фигуристка выступала под руководством знаменитого тренера Этери Тутберидзе с 2016 года. В свои 15 лет она уже успела завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.
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Работая с Тутберидзе, Александра Трусова также заняла третье место в финале Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне. Тем более неожиданным стало ее решение прекратить сотрудничество со своей наставницей.

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Сюжеты Фигурное катание

Как пишет RT, Трусова уже сообщила тренерскому штабу об уходе. Она намерена найти другого тренера. По данным СМИ, причиной такого исхода стало недовольство спортсменки отсутствием внимания и поддержки со стороны своего учителя и хореографа Даниила Глейхенгауза.

Тем не менее, переход состоится лишь после того, как Александра Трусова назовет имя нового наставника. Спортивные журналисты считают, что им может стать титулованный фигурист Евгений Плющенко. Сообщается, что представители спортсменки ведут переговоры и с другими тренерами.

Примечательно, что пресс-аташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина заявила, что никаких сообщений о смене наставника от Александры не поступало.

6 мая 2020, 15:40

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