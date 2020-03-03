Мать Роналду госпитализировали с инсультом

Мать португальского футболиста Криштиану Роналду попала в больницу. Долорес Авейру перенесла ишемический инсульт, сообщает канал TVI 24.
Врачи сделали женщине операцию. Сейчас состояние матери футболиста описывается как стабильное. Она находится в сознании, передает РИА Новости.
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