Появились данные о переносе Олимпийских игр-2020 из-за коронавируса

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото высказался о возможном переносе соревнований на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. "По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр", – цитирует чиновника RT. Отмечается, что японское правительство принимает все необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в соответствии с изначальным планом.