России запретили проводить чемпионаты мира и выступать под своим флагом на соревнованиях

Российские в ближайшие два года не смогут выступать под флагом своей страны на крупных международных соревнованиях. Решение Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял до 16 декабря 2022 года. Решение было принято из-за допинг-скандала.
Суд рассматривал спор между WADA и РУСАДА. CAS смягчил санкции WADA против российского спорта. В качестве компенсации расходов РУСАДА должно будет выплатить WADA 1,27 миллиона долларов.
Однако теперь флага России не будет на двух Олимпиадах и чемпионате мира по футболу. Также наша страна может лишиться права проводить чемпионаты мира по шести видам спорта, пишет URA.RU.
В следующем году Россия должна провести чемпионат мира по скалолазанию, в 2022-м – по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле.
Ранее WADA (Всемирное антидопинговое агентство) хотело отстранить Россию от ключевых международных турниров, в том числе от Олимпиад.
Напомним, международный допинговый скандал во Всероссийской федерации легкой атлетики начался в 2015 году. Сначала российских легкоатлетов обвинили в массовом применении допинга, затем от международных спортивных организаций последовали санкции.
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