Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании заявила, что совместные тренировки со спортсменками 2010 года рождения у Этери Тутберидзе были непродуктивными. Девушка отметила, что перед тем как уйти, тренер и хореограф Сергей Розанов посоветовал ей дважды подумать, но с переходом все же помог.
Алена Косторная призналась, что после смены тренера она чувствует себя "счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей". Своими словами фигуристка нанесла удар Этери Тутберидзе.
Отметим, что уход Алены Косторной стал очередным ножом в спину Этери Тутберидзе. Ранее тренер рассказала, что такое в ее группе происходит далеко не первый раз.
Напомним, Этери Тутберидзе говорила, что к ней приходят "милые, добрые" девочки, желающие добиться результатов. Тренер помогает их достигнуть, а те отвечают неблагодарностью.
Как писали "Дни.ру", Этери Тутберидзе вошла в антирейтинг самых "токсичных" тренеров. Подборку публиковал японский глянцевый журнал, который отметил, что преподаватель очень жестко ведет себя в работе с подопечными.
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