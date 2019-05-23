Марадону арестовали из-за бывшей возлюбленной

Аргентинского футболиста Диего Марадону задержали полицейские в аэропорту Буэнос-Айреса. Причиной ареста стал иск его бывшей возлюбленной Росио Оливы, уточняет RT.
Женщина потребовала, чтобы спортсмен выплатил ей 6,5 миллиона долларов. Первые слушания пройдут 13 июня, передает Пятый канал.
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