Чемпионка мира упала в обморок на глазах у публики

Российская гимнастка Александра Солдатов потеряла сознание на международных соревнованиях в Португалии. 21-летняя спортсменка почувствовала себя плохо после выполнения одного из упражнений, передает RT.
После инцидента было принято решение прекратить выступление девушки. Пока неизвестно, примет ли Александра Солдатова участие в предстоящем чемпионате мира. Точку в вопросе поставит главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, сообщает "Царьград".
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