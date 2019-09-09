Медведев потерпел досадное поражение

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в поединке с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата США. Матч продолжался 4 часа 49 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, сообщает RT.
Таким образом, Рафаэль Надаль в четвертый раз одержал победу на турнире в США. Отмечается, что на счету испанца 12 побед на Открытом чемпионате Франции, две на соревнованиях в Уимблдоне и одна на чемпионате в Австралии, передает Life.ru.
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