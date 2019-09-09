Евегния Медведева рухнула на льду перед Алиной Загитовой

Фигуристка Евегения Медведева не смогла чисто исполнить прыжковую программу. Она объяснила, с чем связана ее ошибка.

Чемпионка заявила, она не может сказать, что у нее много проблем. По ее мнению, есть незначительные моменты моменты, над которыми надо работать.

Она также отметила, что знает, из-за чего упала на льду. Медведева уверяет, что все дело в физической подготовке. Ее уровень нужно поднимать, тогда все станет хорошо.

"Будем над этим работать. Я такой человек, который не дает себе поблажек", – призналась спортсменка.

Евгения подчеркнула, что ей было приятно получить большое количество подарков. Однако во время выступления она всеми силами старалась абстрагироваться от всего, так как это иногда мешает.

"Видела, как люди среагировали на мою программу. Надеюсь, она в следующий раз будет лучше", – высказалась звезда спорта.

Напомним, 7-8 сентября прошли контрольные прокаты сборной России на Малой спортивной арене "Лужников". Во время исполнения произвольной программы Медведева упала с двойного акселя.