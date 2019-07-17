Мария Шарапова получила смачную оплеуху

Накануне папарацци удалось запечатлеть спортсменку на пляже. Сейчас она как раз отдыхает в солнечной Италии.
Журналисты поймали спортсменку на средиземноморском пляже недалеко от городка Вилла-Литерн. На кадрах Шарапова в красном бикини и солнцезащитных очках.
Фото вызвало бурную реакцию поклонников. Они начали публично издеваться над чемпионкой, жестоко подшучивая. "Она после мельдония только и знает, что отдыхает!", "А зачем ей нужен верх бикини? Скрывать-то нечего", "Увеличить грудь денег нет? Все на тюбики уходит?", "Хороша Машка, хороши ляжки", "А грудь где? В Лондоне в гостинице забыла? Стареет Маня, рассеянная стала. Да и мельдоний мозги разжижает!", – надсмехались злопыхатели.
"Злоупотребление инъекциями тестостерона избавили ее от груди", – язвительно подметила подписчица.
Напомним, В 2016 году Мария Шарапова попалась на приеме допинга. Спортсменка пояснила, что принимала препарат мельдоний еще с 2006 года. По словам теннисистки, у нее был дефицит магния, а также угроза диабета.
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