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Спорт

"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов

Мария Шарапова. Фото:instagram.com/mariasharapova
Прославленная российская теннисистка в этом году не прилетела в Париж на турнир "Ролан Гаррос". Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы того, что Мария Шарапова продолжит успешную карьеру. 
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Спортсменка сослалась на старую травму плеча. При этом она говорит, что тренируется, постепенно нагружает больное плечо, но играть на высоком уровне пока не готова.

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Сюжеты Личная жизнь звезд спорта

Мария Юрьевна Шарапова

Мария Юрьевна Шарапова теннисистка

Букмекеры уже списывают Марию Шарапову со счетов: они уже начали принимать ставки на то, что россиянка завершит карьеру уже в этом году. "Ни к чему хорошему такие перерывы в несколько месяцев привести не могут. Мария скоро не будет попадать в число "сеяных" на крупных турнирах. А значит, с первых же раундов у нее будут сильные соперницы", – цитирует Шамиля Тарпищева "Экспресс-газета".

При этом эксперт отметил, что Мария Шарапова – боец по натуре, и, если она "вылезет из этой ситуации, ей будет честь и хвала". Он напомнил, что проблемы теннисистки тянутся еще с 2008 года, с ее первой операции на плече. "К сожалению, возраст берет свое – теперь сроки восстановления затягиваются", – отметил Тарпищев.

Также он заявил, что спортсменка еще может выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. "Но верится в это с трудом", – высказал неприятный прогноз о карьере Марии Шараповой президент Федерации тенниса России.

В теннисной "тусовке" говорят, что спортсменка для себя уже все решила. Якобы, Мария Шарапова не прочь выйти замуж за основателя аукционного дома Paddle 8 Александра Гилкса, с которым у них бурный роман. Британец уже познакомил Шарапову с принцем Уильямом, с которым дружит со школы.

Напомним, Мария Шарапова не выходит на корт с конца января 2019 года. Она отказалась выступать на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами, Париже и Риме. К концу мая россиянка опустилась в мировом рейтинге на 49-е место.

Автор: Валерия Нарская27 мая 2019, 10:40
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