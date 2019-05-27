"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов

Прославленная российская теннисистка в этом году не прилетела в Париж на турнир "Ролан Гаррос". Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы того, что Мария Шарапова продолжит успешную карьеру.

Спортсменка сослалась на старую травму плеча. При этом она говорит, что тренируется, постепенно нагружает больное плечо, но играть на высоком уровне пока не готова.

Букмекеры уже списывают Марию Шарапову со счетов: они уже начали принимать ставки на то, что россиянка завершит карьеру уже в этом году. "Ни к чему хорошему такие перерывы в несколько месяцев привести не могут. Мария скоро не будет попадать в число "сеяных" на крупных турнирах. А значит, с первых же раундов у нее будут сильные соперницы", – цитирует Шамиля Тарпищева "Экспресс-газета".

При этом эксперт отметил, что Мария Шарапова – боец по натуре, и, если она "вылезет из этой ситуации, ей будет честь и хвала". Он напомнил, что проблемы теннисистки тянутся еще с 2008 года, с ее первой операции на плече. "К сожалению, возраст берет свое – теперь сроки восстановления затягиваются", – отметил Тарпищев.

Также он заявил, что спортсменка еще может выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. "Но верится в это с трудом", – высказал неприятный прогноз о карьере Марии Шараповой президент Федерации тенниса России.

В теннисной "тусовке" говорят, что спортсменка для себя уже все решила. Якобы, Мария Шарапова не прочь выйти замуж за основателя аукционного дома Paddle 8 Александра Гилкса, с которым у них бурный роман. Британец уже познакомил Шарапову с принцем Уильямом, с которым дружит со школы.



Напомним, Мария Шарапова не выходит на корт с конца января 2019 года. Она отказалась выступать на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе, Майами, Париже и Риме. К концу мая россиянка опустилась в мировом рейтинге на 49-е место.