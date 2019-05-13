Закрутившая роман с миллионером Шарапова позорно опустилась
Спортсменка сместилась с 28-й на 35-ю позицию. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.
Лидером списка стала японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась румынка Симона Халеп. На третьей расположилась немка Анжелика Кербер, передает RT. Последний раз Мария Шарапова выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies в конце января этого года.
Напомним, в феврале 2019-го теннисистка снялась с мартовского турнира WTA в Калифорнии. Она была вынуждена пропустить соревнование из-за травмы правого плеча.
Мария Шарапова считается одной из завидных невест. Напомним, 32-летняя блондинка с начала прошлого года встречается с британским миллионером Алексом Гилксом. Большинство считает, что они очень подходят друг другу и составят прекрасную пару.
Ранее Мария Шарапова вместе с возлюбленным появились на балу Met Gala – 2019. Теннисистка выбрала для выхода в свет роскошный наряд. Спортсменка была в платье необычного кроя: верх расшит пайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе.
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