Медведева проболталась о новой работе
После чемпионата в Сайтаме фигуристка присоединилась к команде шоу Stars on Ice, путешествующей по разным городам Японии. В один из свободных вечеров девушка отправилась с друзьями играть в боулинг.
В четверг, 4 марта, спортсменка опубликовала в соцсетях видеозапись. В ролике можно увидеть, как она бросает шар. Снаряд мчится вперед и сбивает пару кеглей. "Это был страйк. Вы просто моргнули", – с иронией написала Евгения Медведева.
Позже канадский фигурист Эрик Рэдфорд разместил в Instagram коллаж из четырех фотографий, на которых запечатлены игроки, в том числе и 19-летняя фигуристка. Он предложил подписчикам угадать, кто из героев снимка отличается от остальных. "Давайте назовем это техникой "мед-вед", – подсказал спортсмен.
Шуточный пост заметила и сама россиянка. Она в шутку предложила обучить игре всех желающих. "Евгения. Частные уроки боулинга. Дорого", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Пользователи оценили чувство юмора молодой фигуристки.
Напомним, что недавно Этери Тутберидзе пояснила причину ухода Евгении Медведевой к канадскому тренеру. По ее словам, получив серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, девушка стала высокомерной и потребовала к себе особенного отношения.
"Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа? Потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьедестала – и ты никто. Ты должен все доказать на следующем старте", – цитирует российскую наставницу "Царьград".
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